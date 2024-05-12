Фото, видео: 5-tv.ru

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На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru виден пролетающий снаряд украинских боевиков.

Момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео. Кадрами с камер эксклюзивно делится 5-tv.ru. На них виден пролетающий снаряд.

Украинские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район, в результате чего произошло обрушение подъезда жилого дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Подробностями делился 5-tv.ru.