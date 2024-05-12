Умер оскароносный кинорежиссер Роджер Корман
ABC News: американский кинорежиссер Роджер Корман умер 9 мая
Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson via www.imago-im
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Его нестандартный взгляд на искусство отмечали многие бывшие коллеги.
Американский кинорежиссер и продюсер Роджер Корман умер 9 мая в возрасте 98 лет, об этом сообщил ABC News.
По информации от жены и дочери агентству, Корман умер в четверг в своем доме в Санта-Монике, штат Калифорния.
«Он был щедрым, открытым сердцем и добрым ко всем, кто его знал», — говорят родные режиссера.
С 1955 года Роджер Корман принял участие в создании многих фильмов, среди которых «Черный скорпион», «Ведро крови» и «Кровавая мама». Благодаря ему многие актеры и режиссеры смогли получить ранний прорыв в Голливуде.
В фильмах под руководством Роджера поднимались многие темы, которые остальные режиссеры стали освещать гораздо позже. Бывшие коллеги и люди, кто с ним сотрудничал, отмечали его, как величайшего визионера в истории кино.
В 2009 году Кормана наградили почетной премией «Оскар» за вклад в кинематограф.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер известный художник Фрэнк Стелла.