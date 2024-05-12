ВСУ окончательно рухнут в случае отказа от сдачи Харьковской олбласти

NYT: Киев останется без большей части армии, если не сдаст Харьковскую область

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Ближайшие недели могут стать «очень мрачными» для ВСУ.

Украина лишится большей части своей армии, если решит защищать Харьковскую область от наступления российских военных, об этом сообщил The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана.

«Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют еще большую часть своей все более уменьшающейся армии», — говорится в сообщении.

По его словам, это может стать серьезным испытанием для ВСУ и одним из самых трудных моментов на поле боя. А ближайшие недели, предположительно, будут «очень мрачными» для войск Украины на востоке.

Кроме того, издание подчеркнуло, что Киев должен быть осторожен в своих ответах, учитывая истощенные силы.

Прежде 11 мая в Минобороны заявили, что российские военные освободили населенные пункты Стрелечья, Пыльная, Огурцово, Плетеневка и Борисовка в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская армия начала активное наступление в зоне СВО.