«Тогда и поговорим»: в Совфеде назвали тему для переговоров России с Украиной

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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При этом обсуждать «формулу мира» киевского режима для урегулирования конфликта — нонсенс.

Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но исключительно о реализации целей спецоперации. Такое заявление сделал первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что называть мирный план президента Незалежной Владимира Зеленского основой переговоров — нонсенс.

«Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией. Вот когда противная сторона будет готова говорить об этом, в чем я сильно сомневаюсь, при нынешнем киевском режиме, который себя полностью дискредитировал, если мягко выражаться, — тогда и поговорим», — заявил Чижов.

В швейцарском городе Бюргеншток пройдет с 15 по 16 июня саммит. В нем примут участие главы государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что Москва не будет участвовать ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал гарантии безопасности России условием для переговоров с Украиной.