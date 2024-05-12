«Код жизни»: как с помощью генной терапии можно победить болезни

Фото: www.globallookpress.com / Olaf Döring

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Ученые уже применяют знание о геноме в медицинских целях.

Сегодня ученые активно изучают ДНК человека, так называемый, «код жизни». От него зависит наше здоровье и наличие тех или иных заболеваний.

О новых технологиях и разработках исследователей, которые, возможно, навсегда изменят мир и смогут избавить людей от тяжелых недугов, рассказала KP.RU кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.

Сперва специалист поделилась, что в конце 2023 года было впервые одобрено лекарство на основе «CRISPR-терапии». Технология позволяет вносить «исправления» в геном. Такое лечение предназначено для серповидной клеточной анемии и бета-талассемии — двух тяжелейших заболеваний крови.

«У больного человека извлекают стволовые клетки костного мозга. Их редактируют в лаборатории с помощью технологии CRISPR. Исследователи включают ген фетального гемоглобина, который обычно не работает у взрослых людей», — объяснила эксперт.

Также ученые ищут способ, чтобы не извлекать клетки из организма человека — многие разработки направлены на «редактирование генов» прямо внутри тела.

Активно развиваются исследования CRISPR для лечениях самых страшных заболеваний, например, таких, как рак крови, желудка молочной железы, ВИЧ и диабет.

Помимо «редактирования» существует еще одно направление генной терапии, а именно доставка готовых и работающих генов в организм вместо «поломанных».

«Это достаточно опробованный метод. Уже есть одобренные препараты: против гемофилии А, миодистрофии Дюшенна. Проводятся клинические испытания генной терапии для лечения врожденной глухоты у детей и болезни Вильсона-Коновалова», — добавила специалист.

Интересно, что изучение генетики и достижения в этой сфере помогут не только излечить сложные заболевания, но и «модифицировать» человека.

Так, согласно предположениям экспертов, через сто лет у людей может появиться ночное зрение, домашние питомцы всегда будут оставаться щенками и котятами, а почти через 200 лет исследователи генетически модернизируют деревья, благодаря чему люди начнут получать электроэнергию от растений.

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