«Получила дичайшие ожоги»: Лолита поранилась на даче

Лолита Милявская рассказала как получила ожоги на даче в Болгарии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Лолита Милявская/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что случилось с певицей во время садоводства?

Российская эстрадная певица Лолита Милявская вышла на связь с фанатами и поделилась тем, как проводит свой отдых на даче в Болгарии, и как получила серьезные ожоги во время ухода за садом. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

Лолита похвасталась с подписчиками болгарской розой на участке, которая выросла в саду, на ней уже распускаются бутоны. По словам Милявской, она приложила немало сил, чтобы добиться такого результата.

«Все это своими руками! Кстати, о руках. Не забывайте надевать перчатки, потому что я подсела на стрижку можжевельника, получила дичайшие ожоги. Сейчас все мажу», — говорится в сообщении.

Однако Лолита не стала акцентировать внимание на состоянии ладоней и рассказала о том, как садоводство ей приносит удовольствие.

«Лолита, не сдавайся, восхищаюсь! Сад очень красивый, и ты очаровательная!»;

«Как все красиво, Лола, вы большая молодец»;

«Лолиточка, какая Вы молодец, все так уютно по-домашнему и с Любовью!» — поддерживают артистку подписчики.

Это подтолкнуло фанатов звезды также делиться фотографиями с дачных участков, где не менее активно занимаются садоводством и какие это дает плоды.

Сейчас Лолита стала постепенно возвращаться к своей прошлой жизни после проблем из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Омске отменили концерт Лолиты.