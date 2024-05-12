Не меньше года уйдет на восстановление: невеста Тимати пострадала на Мальдивах

Фото: Instagram* / halfbloodval

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Модель сильно расстроилась случившейся неприятностью.

Рэпер Тимати и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, прекрасно отдохнули на Мальдивах. Только вот девушке отпуск также принес некоторые сложности, пишет 7Дней.ru.

Избранница музыканта заботится о своей внешности — для нее всегда важно выглядеть хорошо, так как она работает моделью. Именно поэтому Валентина забеспокоилась, когда поняла, что ее волосы пострадали от жаркого солнца.

«Волосы выгорели на солнце. Пока летела в самолете, пересмотрела прошлогодние фотографии и наткнулась на фото с моим родным цветом волос, какой же он красивый! Больше не буду красить волосы», — поделилась Иванова.

Теперь она планирует вернуть свой родной цвет, совсем перестав использовать окрашивания. Ее оттенок отличается «природным холодом», и девушка даже готова «ходить со странным переходом», пока старый цвет постепенно сходит.

Так, она морально настроила себя на то, что процесс восстановления займет около года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, невеста Тимати сводит с ума туристов откровенными купальниками на Мальдивах.

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