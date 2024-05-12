Пожар на Волгоградском НПЗ начался после атаки БПЛА

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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В результате инцидента никто не пострадал.

На нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошло возгорание после падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание», — цитирует Бочарова Telegram-канал администрации области.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных сил пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.