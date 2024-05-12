Эрдоган объяснил перенос визита в США «плотным графиком» Байдена

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

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В частности, он упомянул предстоящие выборы президента в Штатах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог встретиться с американским лидером Джо Байденом из-за плотного графика. Об этом пишет греческая газета Kathimerini.

«Наш визит был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как известно, в США скоро пройдут выборы, и график господина Байдена стал еще более плотным», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что «такие визиты» всегда происходят в удобное для обеих сторон время. Политик также отметил, что выступает за «политический баланс США в отношениях» двух стран, однако необходимо и сохранение дистанции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и отметил, что руководство еврейского государства понесет ответственность за свои преступления.