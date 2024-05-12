В Минобороны Украины заявили об окончании спокойной жизни для граждан страны

Фото: www.globallookpress.com / Str

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Представитель ведомства таким образом оценил закон о мобилизации, который вступит силу 18 мая.

Вступающий в силу 18 мая закон о мобилизации в ВСУ станет концом спокойной жизни для украинцев. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин изданию «Страна.ua».

«История, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, — очевидно, что этому уже приходит конец», — сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что разница между обстановкой в Киеве, Львове и на Донбассе «бросается в глаза». По словам Лазуткина, эту ситуацию можно было бы считать «нормальной» в случае противостояния «слабому врагу», но сейчас «нужно мобилизоваться всей стране».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию до 11 августа. Рада их поддержала 8 мая, а также приняла законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления граждан.

Он не коснется заключенных, отбывающих сроки за убийства, сексуальное насилие и подрыв основ нацбезопасности. Были уточнены категории призывников, ужесточены меры наказания для уклонистов.

МИД Украины уже приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Нынешние нормы не предусматривают положений о демобилизации из ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов. Их снимают с рейсов и доставляют в военкоматы.