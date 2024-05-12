Израильскую участницу «Евровидения» Эден Голан внесли в базу «Миротворец»

Фото: Reuters / Leonhard Foeger

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Исполнительнице 20 лет, она родилась в израильском городе Кфар-Сава, позже вместе с родителями переехала в Москву в связи с работой отца.

Представительницу Израиля на конкурсе «Евровидение — 2024» Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В «деле» молодой артистки указано, что в 13 лет она побывала в Крыму, приняла участие в «легализации присоединения полуострова к России», а также что она якобы причастна к «незаконной коммерческой деятельности на территориях, перешедших под контроль РФ».

Голан также обвиняется в нарушении государственной границы Украины. Исполнительнице 20 лет, она родилась в израильском городе Кфар-Сава, позже вместе с родителями переехала в Москву в связи с работой отца.

В РФ семья прожила 13 лет. Папа певицы — латышский еврей по происхождению, мать Ольга — украинская еврейка, ее дед окончил факультет журналистики МГУ, после чего жил и работал в Латвии.

В 2015-м Голан проходила отбор на «Детское Евровидение», в 2016-м пела на «Детской Новой волне» с Нюшей, в 2018-м вышла в финал проекта «Голос. Дети» под руководством Пелагеи. В своих интервью отмечала, что благодарна России за старт творческой карьеры.

На «Евровидении — 2024» году Голан столкнулась с активной критикой. На конкурс девушка выдвинула песню «Октябрьский дождь», в которой активисты увидели политический подтекст и намек на бомбардировки Израилем сектора Газа.

После этого они требовали отстранения певицы. Композицию заменили на другую под названием «Ураган», но и в ней пришлось изменить часть текста.

В целях безопасности Голан пришлось пропустить день открытия конкурса. По итогам она заняла 12-е место.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему певца Йоста Кляйна из Нидерландов отстранили от участия в «Евровидении».