Международная федерация хоккея отстранила Ивана Федотова от турниров на три года

Фото: Chris Szagola / AP / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Решение в организации объяснили «нарушением правил трансфера».

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российского вратаря Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях на три года за выступление в КХЛ в сезоне-2023/24 в составе московского ЦСКА.

Решение Независимого дисциплинарного совета в отношении спортсмена, клуба и Федерации хоккея России (ФХР) опубликовано на сайте организации. Оно вынесено в качестве наказания за игнорирование предыдущего решения IIHF по данному делу.

«В связи с нарушением правил трансфера дисциплинарный совет IIHF принял решение о трехлетнем отстранении Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях организации, в том числе в Олимпийских играх», — сказано в заявлении.

Вместе с санкциями в отношении вратаря IIHF запретила ЦСКА осуществлять международные трансферы в течение двух лет. Ограничение продлится с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026-го.

Дисциплинарный комитет федерации также 8 мая оштрафовал ФХР на 100,5 миллиона рублей за выступление Федотова в Континентальной хоккейной лиге. В организации выход спортсмена на лед признали нарушением правил международных переходов IIHF.

В 2022 году после завоевания Кубка Гагарина в составе ЦСКА Федотов подписал контракт с клубом «Филадельфия» из НХЛ. Позже он был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы.

В июле 2023-го КХЛ зарегистрировала новый контракт игрока с ЦСКА, соглашение с «Филадельфией» при этом оставалось актуальным в сезоне-2023/24. Это и стало причиной санкций IIHF.

В марте этого года вратарь все же перешел в «Филадельфию». «Армейцы» расторгли с ним контракт, но сохранили спортивные права на игрока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи».