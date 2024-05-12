«Быть обузой»: Стержаков мысленно попал в ад после обнаружения рака

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Впервые ему стало плохо из-за страшной болезни прямо во время спектакля.

Актер Владимир Стержаков вспомнил, насколько тяжело переживал известие об обнаружении у него онкологического заболевания. По его словам, наставления матери сыграли с ним злую шутку.

Женщина, испытавшая на своем веку много трудностей, всегда учила сына терпеть. В итоге впервые недуг мощно дал о себе знать в 2016 году — артисту стало плохо прямо во время спектакля.

«Начали играть спектакль с Маратом Башаровым, с Ирой Медведевой. И я чувствовал себя неважно. Как мне потом говорят, я упал ровно через 18 минут после начала спектакля. Смог доползти, в прямом смысле слова, до кулис и попросил вызвать скорую помощь», — поделился Стержаков в шоу Леры Кудрявцевой.

Как рассказал актер, ему никак не удавалось получить четкие объяснения от медиков. Роль «большого врача» взял на себя фельдшер, которого впоследствии звездный пациент мечтал встретить снова.

Но судьба их не свела и высказать накопившееся не удалось. А артисту ошибочно диагностировали четвертую стадию рака.

Однако на самом у звезды была третья стадия, а потому имелся шанс на излечение. Больше всего актера тяготили мысли о семье и близких, которым придется стать его сиделками.

Он не хотел обременять жену Аллу и сыновей. Размышляя о перспективах, Стержаков постепенно терял желание возвращаться домой.

«Быть обузой, быть мебелью… Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное» — рассказал артист.

Мрачные раздумья звезды однажды прервал звонок врача. Стержакова вызвали в клинику, где сообщили о ложном диагнозе.

Далее последовали несколько операций и курсов химиотерапии. Родные поддерживали его и помогали восстанавливаться после этой «тяжелой артиллерии».

В итоге ему удалось добиться ремиссии. А затем и вернуться к работе на сцене и съемочной площадке.

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