Швейцария заняла первое место на «Евровидении — 2024»
Фото: Reuters / Leonhard Foeger
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Сразу после получения трофея певец Nemo случайно разбил трофей об сцену.
Представляющий Швейцарию певец Nemo с песней «The code» победил на «Евровидении — 2024», набрав 591 балл. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.
Второй место занял хорват Марко Пуриши (547), тройку замкнул дуэт с Украины. Сразу после получения трофея Nemo случайно разбил трофей об сцену.
До этого Швейцария выигрывала на «Евровидении» лишь дважды. Это произошло в 1956 году (представляла Лиз Ассиа), а затем — в 1988-м (представляла Селин Дион).
Ранее 5-tv.ru писал, что за несколько часов до этого был дисквалифицирован представитель Нидерландов Йост Кляйн. Он являлся одним из главных фаворитов «Евровидения».
В Европейском вещательном союзе (ЕВС) причиной назвали «неподобающее поведение» исполнителя, не став раскрывать дополнительные подробности. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса.