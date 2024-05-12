Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян дебютирует в театре

Фото: AP / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Премьера постановки с участием звездной наследницы состоится 24 мая.

Десятилетняя дочь рэпера Канье Уэста и инфлюэнсера Ким Кардашьян получила роль в театральной постановке. Девочка впервые выйдет на сцену 24 мая.

Как сообщается в материале издания E! Online, это будет спектакль «Король Лев», посвященный 30-летию с даты выхода знаменитого мультфильма студии Disney. При этом неизвестна, какая именно роль досталась Норт.

Помимо дочери знаменитостей, в постановке задействованы артисты, причастные к созданию оригинальной картины 1994 года. В их числе — актер Джереми Айронс, озвучивший Шрама, а также Натан Лейн (Тимон), Эрни Сабелла (Пумба) и Джейсон Уивер (молодой Симба), а также Билли Эйхнер, исполнитель роли Тимона в фильме 2019 года.

В декабре Норт дебютировала на сцене вместе с отцом. Она присоединилась к совместному выступлению Канье Уэста с Ty Dolla $ign и представила проект Vultures на рейве под открытым небом в Майами.

Одна из рэп-композиций девочки войдет в альбом ее знаменитого папы. В нем также будут синглы, записанные с Ники Минаж, Lil Baby и Charlie Wilson, Янг Тагом, Фредди Гиббсом, Кодаком Блэком и Bad Bunny.

Норт фактически уже идет по стопам отца. В марте она официально анонсировала выпуск своего первого альбома «Отчисление из начальной школы».

Название — прямая отсылка к творчеству папы, его дебютный студийный альбом 2004 года называется «Отчисление из колледжа». Поклонники надеются услышать и самого рэпера в композициях маленькой артистки.

Кардашьян вышла замуж за Уэста в 2014 году, у пары четверо детей — десятилетняя Норт, восьмилетний Сейнт, шестилетняя Чикаго и четырехлетний Псалм. Супруги официально развелись в марте 2023-го.

Рэпер долго холостяком ходить не стал. Он женился на дизайнере его бренда одежды Yeezy Бьянке Цензори.

Ранее 5-tv.ru писал, даст ли Канье Уэст концерт в России.