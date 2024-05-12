Снова снегопады? Каким будет лето в Европейской части России

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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В этом регионе праздничная майская неделя обернулась аномальными осадками.

Во время парада Победы на Красной Площади все обратили внимание на снегопад. И ладно бы это «тучка налетела» и ушла, но 9 мая высота сугробов в Москве составила местами пять сантиметров.

Это отчет метеорологов, которые впервые за всю историю наблюдений отметили в российской столице «временный снежный покров». Причем чем южнее район, тем выше слой снега.

На севере — на ВДНХ и в Тушино — один сантиметр, в центре на Балчуге — три сантиметра, на юге в районе МГУ — как раз пять сантиметров. Температура воздуха при этом лишь ночью опускалась ниже ноля, а так была плюсовой.

В общем, был не самый морозный день, но самый снежный — как так? Стечение обстоятельств: низкая влажность воздуха, 30-40%, и быстрая закачка очень холодного воздуха создали условия для майского снегопада в столице.

И не только в ней. На всей Европейской части России праздничная майская неделя обернулась аномальными осадками, а также в Поволжье и на Урале.

Все из-за двух антиподов — циклона и антициклона. Первый расположился как раз над Уралом, второй — над Прибалтикой, уходя немного на юг.

Между этими областями высокого и низкого атмосферного давления образовался как будто коридор, куда как пылесосом затянуло ледяной воздух Арктики. Так что минусовые тепературы фиксировали даже в Крыму и на Кубани.

В трех областях Черноземья — Воронежской, Липецкой и Тамбовской — ввели режим ЧС в сельском хозяйстве. Из-за заморозков там погибли яровые посевы и, судя по всему, часть урожая яблок и других фруктов.

Деревья как раз были в цвету. Но вот что заставляет задуматься — если у нас январь был аномально теплым, февраль был аномально теплым, а потом и март и апрель обновили температурные рекорды, чего же май «повернул» не туда?

И каким будет лето, нам все еще верить в глобальное отпеление? Узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Тютчев бы не оценил — в этом году впору любить метель в начале мая. В столице на зеленых газонах — майские сугробы, в Ботаническом саду МГУ — свежемороженые тюльпаны и хрустящие магнолии.

Погода сошла с ума Нижнем Новгороде, Туле, Рязани. Вместе с осадками ворвался ураганный ветер, сорванные крыши в Липецкой области, поваленные деревья в Белгородской, на трассе М-4 «Дон» буквально песчаная буря.

Погодный апокалипсис из природных аномалий накрыл почти всю страну. Заморозки, каких не было полвека, в Центральной России, в Поволжье, на Урале и даже на юге.

В трех регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Как стеклянный, хрупкий яблоневый цвет опадает с веток.

В этом саду по осени планировали собрать минимум полторы тысячи тонн яблок, провели обрезку деревьев, специальным образом расставили ульи, чтобы пчелы зря не летали. Ночью подморозило до минус восьми градусов — холод буквально сжег цветы.

По приблизительным оценкам, ущерб только этого предприятия — около 75 миллионов рублей. И так по всей области.

«Те мероприятия, которые мы сделали по обеспечению сохранности урожая, просто не сработали. Это специальные подкормки, это даже жечь солому в саду, так называемый туман, дымом окучивать — до минус трех-четырех градусов это работает, а когда минус восемь — это без вариантов», — говорит гендиректор сельскохозяйственного предприятия Борис Белов.

В прошлом году липецкие садоводы поставили личный рекорд — собрали 80 тысяч тонн яблок, регион попал в пятерку лидеров по этому показателю. Окрыленные успехом, фермеры планировали увеличить урожай до сотни тонн, но теперь уходят в вынужденный отпуск до следующего года.

У воронежских пахарей, наоборот, работы стало в два раза больше. Ростки подсолнечника рассыпаются в труху от прикосновения — тоже не пережили заморозков, предстоит сеять заново.

«Начали с сегодняшнего дня пересев и озимой пшеницы, и подсолнечника. Зашла уже техника, идет культивация. Жалко таких всходов, как мы получили: чистые полу, ровные всходы. Пересеваем все: и озимую, и свеклу, и подсолнечник, и кукурузу, и нут», — сетует гендиректор сельскохозяйственного предприятия Сергей Трибунский.

Только на семена в этом аграрном хозяйстве потратили 80 миллионов рублей — все погибло. Компенсировать затраты должен помочь как раз режим ЧС.

За застрахованные посевы выплатят компенсацию, также аграриям дадут кредитные каникулы. Общие потери должны оценить к 20 мая, ведь холода еще не сдаются.

«Что касается озимой пшеницы — такого у нас, на территории Воронежской области не было за всю историю — 127 тысяч гектаров озимого клина просто погибло. Семена для того, чтобы пересеять, у нас на сегодняшний момент уже имеются», — отметил зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

Впрочем, как уверяют эксперты, серьезных последствий для отрасли можно избежать. И даже роста цен для конечных российских потребителей при грамотном подходе не будет.

«Если говорить про растениеводство обычное, такое полевое, то мы там практически по всем позициям экспортеры — то есть производство значительно больше внутреннего потребления. Вот по плодовому хозяйству — там хуже», — указал доктор экономических наук Леонид Холод.

Неурожай может затронуть и простых садоводов. Дачники Поволжья делятся фото почерневших цветков клубники и уже завязавшихся вишен, скукожившихся листьев винограда и ореховых деревьев.

В Центральной России больше всего пострадали плодовые деревья. Заморозки пришлись на самый пик цветения.

В этом году дачники недосчитаются урожая яблок, вишни, сливы. Вот эта подмосковная груша даст плодов в несколько раз меньше, чем могла бы.

Цветы хоть и не опали, но уже по листьям видно — дерево изрядно замерзло и завязей будет гораздо меньше. Винить во всех потерях надо аномально теплый апрель и пришедший в мае западный атлантический циклон, закрутивший морозную воронку в Европейской части России, угомонится он только через неделю, прогнозируют метеорологи.

«Третья декада мая будет соответствовать климату, а климату — это значит, больше 20 градусов будет температура. Лето будет теплым. Сейчас участились случаи, что разница между холодом и теплом 15 градусов. Сейчас частота таких случаев, когда после 20 градусов наступает опять плюс 2, она раза в два выросла», — объяснил начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин.

Метеорологи вспоминают 2017-й с таким же холодным маем и прекрасным урожаем осенью. Уверяют, что для сельского хозяйства гораздо важнее лето без засухи, чем май без снега. Впрочем, дождей ждут и воронежские фермеры — засеивать заново им предстоит сухую землю.