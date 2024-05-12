Автобусы компании «Такси» продолжают ходить по маршрутам даже после инцидента на Поцелуевом мосту

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Руководство фирмы допросили следователи, законность получения водителем прав и гражданства тоже проверяют.

В Петербурге продолжились задержания после падения автобуса в реку. В результате ДТП в пятницу, 10 мая, погибло семь человек, еще один мужчина находится в реанимации — за его жизнь борются врачи.

Первым задержанным стал водитель, который уцелел — и к нему сейчас основные вопросы. Рабочая версия — не справился с управлением.

Он сразу после ЧП, правда, уверял, что были неисправны тормоза у техники. Однако очередное задержание развивает новое направление расследования уголовного дела — а почему водитель не справился с управлением?

На допрос доставлен начальник автоколонны, в его обязанности входил контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей. По предварительной информации, ушедший на смену ранним утром виновник ДТП перед этим почти сутки крутил баранку и его некем было заменить.

Во всяком случае, эту информацию «Известиям» подтвердила супруга задержанного. Мог ли он свалиться в реку от усталости, расследование корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Это тот самый маршрут и тот самый поворот. Здесь накануне с автобусом что-то произошло и он вместо того, чтобы повернуть, выскочил на тротуар, потом — на встречку, после удара с другими машинами развернулся, на полном ходу протаранил ограду и упал в реку.

Примечательно, что сегодня здесь дорожный ремонт, скорость движения заметно ниже. Начнись он на день позже — трагедии можно бы было избежать.

На месте трагедии — цветы. Ограду, понятно, еще не успели восстановить — здесь многое напоминает о том, что произошло в пятницу в полдень.

Вот эти кадры, которые накануне шокировали всю страну. Их уже вторые сутки тщательно изучают следователи.

«Моментально стала прибывать вода, моментально. По колено сначала, потом полностью. Мы с женой держались за руки, и я ее потерял в этот момент. Темно-коричневая вода, ничего не видно», — делится пострадавший Александр Тверитнев.

Александр пытался выбить ногами стекла, хватал остатки воздуха у самой крыши. Он не помнит, сколько это продолжалось, казалось очень долго — в какой-то момент его схватили за руку и вытянули из автобуса.

«Разглядеть людей внутри было невозможно. Вытащили двоих людей. Помогали как могли, все общими силами», — признается Шахбан Джабраилов.

Шахбан одним из первых бросился на помощь — вместе с ним еще десяток человек. Температура воды в Мойке не превышает шести градусов.

Тех, кого удавалось достать, пересаживали на прогулочные катера, которые моментально подошли на помощь. На борт катера Яна Карасева попали двое.

«Это дедушка, который выбрался через лобовое стекло и водитель автобуса, который открывал люк на автобусе, чтобы доставать людей из салона. Оставшиеся люди — это как раз ребята, которые прыгали с моста, чтобы помочь, их тоже забрали, когда я уже второй раз подошел», — говорит он.

Следователи сейчас изучают все детали. Показания с камер и приборов отправляются прямиком в облако, версию об отказе тормозов тщательно проверят.

Представители компании «Такси», которой принадлежит автобус, убеждают, что техника была исправной и буквально 7 мая проходила техосмотр. В распоряжении «Известий» оказалась так называемая диагностическая карта.

Автобусы должны проходить ТО раз в год, если они не старше пяти лет. Этот выпущен в 2022 м, дата осмотра верная, пробег 160 тысяч километров.

Нам удалось пообщаться с членами семьи водителя — 44-летнего Рахматшоха Курбонова. Женщина говорит, супруг пришел в ночи с работы, а в пять утра его снова вызвали.

«Это тяжело, да, работать. Это же сколько часов. Он отдыхать чуть-чуть. Ему позвонили и сказали, что он опоздал на работу. Он встал, оделся и ушел. И с собой ничего не забрал. Я ему сказала, что потом ему отнесу обед», — рассказывает Мухиба Курбонова.

Хотя есть четкий регламент — медосмотр в конце смены и в начале — и между ними не менее 12 часов на отдых. Компания «Такси» обслуживает чуть больше десяти маршрутов в городе, в парке больше 70 машин.

В офисе уверяют, что никого из ответственных нет на месте — праздники. Нам удалось пообщаться с представителем компании.

Операционный директор ожидаемо уверяет, что не только автобус был исправен, но и водитель прошел все необходимые проверки, а режим труда и отдыха соблюдался неукоснительно.

«Водитель перед выездом на линию прошел медицинский осмотр, нарушений по состоянию здоровья выявлено не было, был допущен к управлению транспортным средством на линии», — говорит Роман Юренев.

Фамилия и имя водителя показались Анне знакомыми. Женщина говорит, именно он 11 апреля врезался в ее стоящую на светофоре машину — собственно, тоже тогда шел по маршруту.

«Очень сильный удар неожиданный, меня протолкнуло вперед… Водитель вышел без извинений: „Вы затормозили резко, я не успел“. Я говорю, я вообще не тормозила, я стояла… В ППС, где выдаются постановления, ну он там спал просто», — говорит Анна Новгородова.

В этот раз все закончилось куда трагичнее. Автобус подняли со дна уже ближе к вечеру пятницы и прямо там, на месте, провели первый осмотр и следственные действия.

Эксперты говорят, дело еще и в транспортной реформе. Есть государственная компания, есть несколько частных, в работе последних свои нюансы.

«Больше зарплата, меньше контроля, многие жители говорят, что когда была транспортная реформа, эти водители все перекочевали на большие автобусы», — отмечает председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗАКС СПб Алексей Цивилев.

Руководство компании допросили следователи, законность получения водителем прав и гражданства тоже проверяют. Задержан подозреваемый — начальник автоколонны.

Именно он контролировал режим труда и отдыха водителей в компании. По данным следствия, водителю не давали достаточно отдыхать.

Известно, что транспортная компания «Такси» уже имеет на своем счету 23 штрафа за последние полтора года. За технические нарушения перед выходом на маршрут, нерабочие системы ГЛОНАСС.

Общая сумма штрафов превышает 3,5 миллиона рублей — не исключено, что после всех проверок сумма вырастет кратно. Автобусы компании продолжают ходить по привычным маршрутам.