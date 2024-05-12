Любопытная география. Что стоит за европейским турне Си Цзиньпина

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Он выбрал те страны, которые демонстрируют наиболее самостоятельную, насколько это возможно, внешнюю политику.

Это был в принципе очень знаковый визит китайского лидера в Евросоюз. То, что было особенно важно для нас, мы услышали в самый первый день — Китай не поддержит конференцию, где не будут учтены интересы России.

«Мы призываем все стороны возобновить взаимодействие и диалог, постепенно укреплять взаимное доверие и поддержать проведение международной мирной конференции в подходящее время с признанием России и Украины, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — сказал Си Цзиньпин.

Очень любопытна география визита — лидер КНР выбрал те страны Европы, которые демонстрируют наиболее самостоятельную, насколько это возможно, внешнюю политику.

Например, Франция — Эммануэль Макрон тщетно пытается сделать Париж первой столицей Европы, пока Лондон отвалился, а Берлин явно не на том уровне. Ему, конечно, особо не дают развернуться и на официальных встречах его сопровождала Урсула фон дер Ляйен.

Зато в неформальных моментах Макрон раскрылся — был галантен, как положено настоящему французу, целовал руку жене председателя и поил их дорогим вином в удаленных горных шато. Но не более.

Следующие пункты на маршруте Си — Венгрия и Сербия — в представлении не нуждаются. Венгры хоть и в ЕС и НАТО, но ведут себя так, будто не с ними, а сербы — понятно, исторические противники НАТО.

Но глава КНР прилетел в Белград именно в день 25-й годовщины бомбежек Югославии, когда американские бомбы разрушили и часть китайского посольства, три человека погибли.

Вашингтон неуклюже пытался загладить инцидент, платил компенсации. Но Китай показывает, что ничего не забыл.

На следующей неделе Владимир Путин едет с официальным визитом в Китай, большая программа предстоит в нескольких городах. Что важно тут подчеркнуть — это первый визит Путина после вступления в должность президента.

И Си Цзиньпин в прошлом году после переизбрания с первым визитом тоже прилетал в Россию. Всем тогда еще запомнились слова, сказанные лидером КНР во время прощания про то, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет.

И, когда Россия и Китай действуют вместе, они направляют эти перемены. Для понимания, насколько в других политических центрах мира боятся этого, вот маленький пример.

Накануне визита Си в Европу европейские СМИ захлестнула волна шпиономании. Сначала искали русских агентов по привычке, потом разразился настоящий «чайнагейт» — за месяц задержали шестерых подозреваемых в шпионаже на Китай.

Не в тех странах, куда Си поехал, что объясняет многое, кто и почему организовал такой скандал. Чтобы вы понимали, насколько искажено уже восприятие реальности в Европе, приведу один пример — во время торжественного приема Макрон вынужден был убрать из меню свой любимый десерт «торт а ля рюс» или «русский торт» — чисто из-за названия.

Хотя в нем ни икры, ни водки, ни медвежатины нет. И вообще он придуман французским поваром, а «русским» называется потому, что сверху белая присыпка, как будто снег, а снег где всегда — правильно, в России.