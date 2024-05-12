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Вопреки самой извращенной политической конъюнктуре, здравомыслящие люди помнят, кто и под какими знаменами спас человечество.

Знаковые для России события не могли пропустить ближайшие союзники, соседи по ЕАЭС — Евразийскому экономическому союзу. Прежде всего это Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения.

Здесь не только союзнические обязательства, но понимание общих интересов. Были лидеры Узбекистана, Таджикистана и Туркмении — их присутствие на параде и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата — дань уважения общим предкам, которые вместе плечом плечу боролись с фашизмом и вместе победили.

Были представители еще трех частей света — Латинской Америки, Африки и Азии: главы Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса. Это тоже сигнал странам Запада, что они в какой-то момент повернули не туда и сейчас теряют поддержку большинства населения планеты.

«Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую, равную и неделимую систему безопасности. Это наш долг перед всеми, кто прошел через страшные испытания Второй мировой войны», — указал президент России Владимир Путин.

Самую нелепую реакцию на происходящие в Москве события выдали в Киеве. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «не признает Путина президентом России» и призвал другие страны последовать его примеру, а в ответ — тишина.

Ни в одной стране не решились отрицать очевидного. Из ООН и нескольких десятков стран пришли поздравительные телеграммы по адресу «Москва, Кремль, Путину».

Мы видим, что мир снова пытаются разделить, как было во времена Холодной войны по принципу «плохие / хорошие». Причем раскол с каждым годом только усиливается и происходит он по базовым ценностям: семья, вера, память.

С этого года, кстати, в большинстве стран ЕС советская символика запрещена. В том числе и флаг Победы.

В этом году словно, чтобы раскол этот с Европой сделать наглядней, в особо торжественные для России дни мая, 7-го и 9-го, в Швеции прошли полуфиналы песенного конкурса «Евровидение» с кривлянием лиц непонятного пола.

Хочется подчеркнуть — эти майские дни священны для десятков миллионов жителей планеты. Это дни памяти о той цене, которую человечеству пришлось заплатить, чтобы искоренить страшную коричневую чуму, пожиравшую одну страну за другой.

Когда смерть приходила в виде расстрельных команд, ковровых бомбардировок и концентрационных лагерей. И в эти дни на сцене главного как бы европейского песенного как бы конкурса никто не вспомнил даже строчкой события великой войны.

Сам акт творчества бесконечно политизирован — снова тащат в финал Украину. А букмекеры спорят, кто победит: мальчик с крашеными волосами в костюме из занавески, мальчик с крашеными волосами в мини-юбке и рюшках или мальчик с крашеными волосами в костюме даже не знаю, из чего.

Впрочем, последнего сняли с дистанции, потому что якобы домогался какую-то женщину после съемок — позор. И все же на этом шабаше есть исполнительница, за которой интересно понаблюдать.

Это представительница Израиля Эден Голан, у которой папа — латыш, мама — украинка, а семья 13 лет прожила в России, в Москве. Там сделала свои первые шаги на сцене девочка, а в 2016 году выступала в Крыму на детской «Новой волне».

Любопытно, что она скажет, выйдя на сцену, если победит, кого будет благодарить, на каком языке. Израиль — единственная из западных стран официально направила поздравление России с победой над фашизмом, тему продолжит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Пенсионерку Галину Савченко окружают киевские полицейские. Головной убор с красной звездой для них словно красная тряпка.

А это Латвия, бывший концлагерь «Саласпилс». Полицейские жестко скручивают мужчину — он просто в День Победы слушал без наушников песню Марка Бернеса «Журавли».

Под плащом пожилой жительницы латвийского Даугавпилса правоохранители заметили георгиевскую ленточку и тоже скрутили «нарушителя». Массовые задержания наших соотечественников, провокации 9 мая — и в других странах.

В Польше истошным ором пытались сорвать акцию памяти на военном мемориале Варшавы, в Финляндии неизвестные облили краской могилу советских солдат. Русофобские выпады в священный праздник в странах Прибалтики уже стали нормой.

Но этот вирус мутирует и распространяется дальше на Запад. Символы Победы, советская форма, ордена, военные песни — все это под строжайшим запретом в том числе в Германии, где Победу над фашизмом обещали чтить особо.

В Эстонии накануне Дня Победы правоохранители вновь пригрозили нарушителям штрафом или арестом до года и предлагают всем желающим доносить на нарушителей, как в так осуждаемом ими 1937-м.

«Советский Союз выиграл войну. Почему они сделали это сейчас? Они пытаются стереть это. Это то, чего хочет Запад, потому что они хотят уничтожить Россию. Они не могут отдать ей должное за победу над нацизмом», — говорит общественный деятель, журналист Дэниел Ковалик.

Вместо Дня Победы в Европе теперь другой праздник — День Европы 8 мая, когда отмечают Победу во Второй мировой войне.

«Они пытаются забыть то унижение и позор, которые испытали практически все страны, которые вторглись на территорию Советского Союза, и составили, так называемую, гитлеровскую коалицию для них», — убежден политолог Алексей Мухин.

Русскоязычные жители эстонской Нарвы День Европы проигнорировали. Во время концерта люди заполонили набережную города Нарвы, а также улицу в исторической части города.

Людей очень много — это пожилые, а также семьи с детьми. Нарвитяне знают, кто и какой ценой освободил от фашистов российский Ивангород, Нарву и всю Эстонию.

Леонид Якушев ежегодно приезжает из Петербурга к братскому захоронению почтить память отца. Молдавия тоже помнит подвиги героев, которые освободили страну и где теперь пытаются оштрафовать людей с георгиевской ленточкой.

Вопреки угрозам, люди вышли на шествие «Бессмертного полка», развернули огромную копию знамени Победы. Впервые из Москвы в Кишинев доставили частицу Вечного огня.

В Таллине, несмотря на все запреты, жители выстроились в очередь к мемориалу. Памятник «Воину-освободителю», известный как «Бронзовый солдат», утонул в цветах.

А это Берлин — люди собрались в Трептов парке у известного мемориала воинам советском армии. Здесь покоятся останки семи тысяч наших солдат.

У наших соотечественников праздник отобрать не получилось. В немецком Кельне шествие «Бессмертного полка», акция и во Франции, к празднику присоединяются Сербия, Израиль, Австралия, Турция, Шри-Ланка, Панама.

Кадры — подтверждение того, что День Победы — праздник во всем мире. Дань памяти и уважения героям, совершившим невероятный подвиг.

И, вопреки самой извращенной политической конъюнктуре, здравомыслящие люди помнят, кто и под какими знаменами спас человечество.