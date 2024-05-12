Осязаемый подвиг: как Россия отметила 79-ю годовщину великой Победы над фашистской Германией

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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РФ будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но то же время никому не позволим угрожать нам, подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас, когда на западных границах опять гремят пушки, а по полям ползут немецкие танки с крестами, подвиг наших дедов становится буквально осязаем. Репортаж корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

После слов диктора — Красная Площадь замирает. Слышан только бой курантов на Спасской башне.

На Красной площади флаг Российской Федерации и Знамя Победы, а также девять тысяч военнослужащих. В их числе, разумеется, герои специальной военной операции. Больше тысячи бойцов.

«Наша главная задача, быть достойными беспримерным подвигом наших отцов, дедов и прадедов. Передать историческую правду нашим детям», — говорит герой РФ Александр Белоглазов.

Министр обороны объезжает войска, поздравляя солдат и офицеров. Над площадью разносится громогласное и троекратное ура. Сергей Шойгу докладывает Верховному главнокомандующему. Интересно, что именно в этот момент на Красной площади как по команде — перестал идти снег.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики. Товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с днем Победы. С нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов, дедов и прадедов. Они сокрушили нацизм», — обратился президент РФ Владимир Путин.

Свидетелей этой Великой Победы — все меньше. Они главные гости и зрители парада. Спартак Андреевич Сычев — артиллерист, участвовал в Вяземской операции, освобождал Прагу, Брал Берлин. Один из первых оставил свой автограф на Бранденбургских воротах.

Когда началась война Семену Яковлевичу Люлько — было всего 15. Работал на заводе, через два года добровольцем ушел на фронт. В составе сотой воздушной-десантной дивизии — освобождал Будапешт, Вену и Прагу.

История — циклична. И сегодня бойцы на СВО сражаются за те же ценности, что их деды и прадеды 80 лет назад.

«Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но то же время никому не позволим угрожать нам — наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — объявил российский лидер.

Когда звучит метроном, площадь замирает снова. Перед тем как заиграет гимн — тишину нарушает залп артиллеристских орудий. Гремят парадные марши, начинают движение парадны расчеты в честь 79-й годовщины Победы.

Коробки движутся как отлаженный механизм… и даже потеря обуви не сбивает шаг. Десантники вместе с привычным — За ВДВ, кричат… Впервые — бойцы СВО в отдельном парадном расчете.

Символично, бойцы чеканят шаг под знаменами частей, которые освобождали Донецк, Запорожье, Николаев и Одессу в годы Великой Отечественной.

Прапорщик Алексей Шульга в зоне СВО с первого дня, дважды был тяжело ранен. Но больше рассказывает не о себе, а про деда разведчика — который дошел до Берлина.

Последняя коробка не успевает уйти с площади, как тут же доносится гул моторов. Традиционно во главе колонны — машина Победы. Легендарный танк 34-85. Сила, перед которой не устояла хваленная немецкая техника.

Затем — бронеавтомобили Тигр, Урал, Ахмат. Техника, которая уже не раз доказала свою надежность. Это первый Парад Победы в котором участвует курсант Артем Кузнецов — он потомственный военный.

Его прадед Виктор Иванович Фокин — в годы Великой Отечественной зачищал Новороссийск от фашистов, после войны боролся с бандеровцами — поймал и ликвидировал самого Романа Шухевича.

Впервые на параде, участвует санитарный бронеавтомобиль «Линза». Техника по-настоящему уникальная. С поля боя она может вывезти до четырех раненых. Ей не страшны ни пули, ни осколки. При массе почти в 16 тонн, она может развивать скорость до 105 км в час.

Сразу за бронеавтомобилями, на площади ракетные комплексы Искандер, С-400 «Триумф» — они принимают непосредственное участие в специальной военной операции.

А это — грозные Ярсы. Впервые за два года в небе — воздушная часть парада. Русские витязи и Стрижи, знаменитый на весь мир кубинский бриллиант. В этот момент фронтовые летчики — даже чуть-чуть затосковали…

День победы — праздник, священный для всей нашей страны. 79 лет назад наши герои подарили нам самое главное — мир. Мы помним.