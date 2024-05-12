«Обязательно реализуем»: какой план развития России представил Путин

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

После инаугурации глава государства представил основные направления работы на долгие годы вперед.

Новая политическая эпоха началась в России 7 мая 2024 года. В этот день вступил в должность президент Владимир Путин.

И первым указом в тот же день он утвердил цели развития страны. На срок своих полномочий, шесть лет, и на дальнейшую перспективу до 2036-го.

Этот новый «майский указ» закладывает ориентиры на целое поколение вперед. Главная задача — из общества потребления, в которое мы скатывались, построить общество справедливости с более грамотным распределением доходов, более комфортными городами, со здоровыми семейными ценностями.

С этим Путин и шел на выборы, и получил рекордную за всю новейшую историю страны поддержку. В период, когда против России развязано рекордное за всю новейшую историю по масштабам противостояние.

Наш противник — военно-экономический альянс, чьи финансовые возможности превосходят наши в 25 раз, а людские — раз в 10. И лишь один человек знает, как этому успешно противостоять.

Как проходила церемония в Кремле, пятая для Путина? Ради кого отступил от протокола на красной дорожке и зачем пригласил на церемонию свою школьную учительницу, узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Многих гостей этой церемонии знает вся страна: политики, известные актеры, светила науки. Более двух тысяч человек.

Они спешат занять место, откуда все будет лучше видно, и стать частью этого исторического события. Место сбора гостей — Малахитовое фойе.

Тут можно изучать историю. На стенах — портреты российских императоров, многие из которых принимали присягу здесь же.

Уже в современной России окончательно церемониал инаугурации утвердили в 2000 м. И с тех пор практически все осталось неизменным.

В кремлевских залах чеканят шаг солдаты роты президентского полка. В руках у них — российский триколор, штандарт и Конституция, над которой принимают присягу.

Все рассчитано по секундам: в 11:52 президенту сообщают, что пора. Он выходит из рабочего кабинета — тут можно рассмотреть его приемную, которая редко попадает в кадр.

Шагает вдоль целой галереи картин, у одной из них останавливается. Затем президент покидает Сенатский корпус и садится в Aurus.

Рядом — тоже новинка и тоже Aurus — электромотоциклы, для кортежа. Ровно 66 ступеней вверх по парадной лестнице.

С 12-м ударом курантов солдаты роты почетного караула открывают двери и в Георгиевский зал входит президент. Георгиевский, Екатерининский и, наконец, Андреевский зал, где и проходит торжественная церемония.

Вот трибуна, с которой выступает Путин. Там — президентский знак и Конституция, внимание, из кожи варана.

Под аплодисменты Путин проходит к трибуне. По пути останавливается, чтобы поприветствовать легенду, Александру Пахмутову, и пожать руку еще одному выдающемуся россиянину, доктору Леониду Рошалю.

«Да, это было неожиданно… Исторический момент и для всего мира — то, что сегодня произошло. И присутствовать на таком торжестве — это почетно», — признался врач.

Путин произносит клятву в присутствии руководителей верхней и нижней палат парламента и председателя Конституционного суда. А после обращается к гостям.

Все, что скажет президент, важно — это основные направления работы на долгие годы вперед. Но то, с чего начнет — особенно: это фундамент благополучия страны.

«Мы обязательно реализуем долгосрочные планы и проекты, направленные на достижение целей развития. А это, прежде всего, народосбережение… Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми. Повышать благосостояние качества жизни российских семей», — сказал он.

О приоритетах большой страны президент говорит не только с трибуны. В день инаугурации он издает указ о национальных целях до 2030 года.

Это масштабная программа развития России. Снижение уровня бедности, модернизация здравоохранения, ЖКХ, поддержка участников СВО.

«В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — отметил Путин.

Особенно важно эти слова было услышать героям СВО, их близким и жителям новых регионов.

«Весь народ сплотился как во Вторую мировую, в Великую Отечественную войну. Все сплотились для единой цели, чтобы быстрее наступил мир, наступила победа», — говорит участник СВО, герой России Степан Белов.

«Несколько дней назад я был в Авдеевке, где играл концерт в разрушенном храме для жителей, которые там остаются… Говорил им: «Ребята, я буду от вас передавать приветы здесь на инаугурации“», — поделился скрипач-виртуоз Петр Лундстрем.

Развивать будут и строительство — задача, чтобы к 2030-му в среднем по стране на одного человека приходилось 33 квадрата жилплощади. Это на четыре с лишним квадрата больше нынешней нормы.

Серьезные ресурсы государство уже сейчас вкладывает в развитие производства — собственных станков, композитов, микросхем.

«Задача, которую поставил президент по технологическому суверенитету, она уже реализуется. Если взять даже нефтяную отрасль, раньше у нас уровень импортозависимости был 65%, теперь он снизился до 35%», — сказал врио зампреда правительства России Александр Новак.

«Президентом объявлены национальные проекты „Наука“ и „Образование“. И в рамках этого проекта идут тектонические сдвиги уже сегодня», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Видно, что речь направлена в будущее, на развитие нашей страны. Так что будем работать», — подчеркнул врио зампреда правительства России Дмитрий Чернышенко.

А что с международной повесткой? С трибуны президент повторяет: Россия по-прежнему открыта для всего мира.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру», — отметил Путин.

И еще о государственных приоритетах. На инаугурацию приглашают детей, учащихся «Сириуса», победителей всероссийских олимпиад.

Раисат Акипова из Дербента с президентом знакома лично — это та самая девочка, что плакала, не разглядев Путина, когда он был в Дагестане. Она уже была в Кремле по приглашению президента, теперь –на инаугурации.

«Пришли известные люди. Мы подождали где-то 30 минут. И пришел президент Владимир Владимирович Путин. Когда он заходил, он посмотрел на нас и помахал нам рукой», — говорит девочка.

Церемония инаугурации традиционно заканчивается залпами пушек у кремлевской стены и зрелищным парадом на Соборной площади — разводом конных и пеших караулов президентского полка. Равнение и выверенный шаг — погода им не помеха.

После президент посещает молебен в Благовещенском соборе и получает важный подарок из рук патриарха. Икону Владимирской Божией матери, шедевр XVII века.

Сразу после церемонии Путин приглашает к себе в кабинет Рошаля, чтобы поговорить о развитии медицины. Но, конечно, деловой эту встречу не назовешь — она даже начинается на лирической ноте, врач дарит президенту свою книгу.

А вот в кабинете учительница Путина, Вера Гуревич, он дарит ей цветы. Выходит, первые, с кем после инаугурации встречается президент, — это детский врач и педагог.

Важный и символичный жест, который говорит о чем-то большем, чем просто о политике. Любопытно, как в церемонии, относительно новой, которой всего 30 с небольшим лет, отразилась многовековая история России.

Присяга на Конституции — это самая «современная» часть протокола, наследие перестройки и демократических реформ 1990-х. Единственный обязательный этап, прописанный в законе.

Весь остальной церемониал — дань традициям. Утвержденные еще при Борисе Ельцине президентский штандарт и президентский знак отсылают на самом деле аж к великокняжеским регалиям, когда были и стяг, и золотые бармы, то есть цепи.

Место церемонии — Андреевский зал Большого Кремлевского дворца — дань уважения Российской империи. Это тронный зал, где короновались три последних российских императора.

Советские элементы не так бросаются в глаза, но тоже присутствуют — рабочий кабинет, откуда Путин начал свой путь на церемонию, расположен в том же здании, где были прежде кабинеты всех руководителей союза — от Ленина до Горбачева.

И в в коридорах — те же телефоны спецсвязи. Неизменные атрибуты власти в XX веке.

Все это, так сказать, чистые артефакты разных эпох, но есть и смешение времен и стилей. Салют из пушек и построение на Соборной площади перекликаются и с царскими смотрами, и в то же время с советскими парадами.

Президент обращается «товарищи» к солдатам в исторических мундирах. Или взять главные мелодии церемонии — гимн Александрова.

Мелодия — советская, слова — современные, а следом — «славься» Глинки, музыка — царская, а текст «советский». И в этом сочетании противоположностей — вся наша страна.

А уже через два дня после вступления в должность, 9 мая, президент отдал дань еще одной традиции. Принял парад Победы на Красной площади.