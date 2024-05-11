Женщина погибла при ударах ВСУ по Белгороду

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Осколочные ранения различных частей тела получили 28 человек.

Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения, медики оказывают им необходимую помощь.

В Белгороде от прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта.

Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. На местах уже работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.