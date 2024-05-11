В Печоре снесли часть крыши обрушившегося дома

Фото, видео: Telegram / МЧС Республики Коми / mchsKomi; 5-tv.ru

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Такое решение было принято во избежание угрозы завала.

Для ликвидации угрозы завала спасателей, которые работают на месте обрушения дома в Печоре, было принято решение снести часть крыши. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена», — отмечается в публикации в Telegram-канале.

Также были опубликованы соответствующие кадры, на которых видно, что снос произвели с помощью лебедки, прицепленной к ковшу экскаватора.

ЧП произошло днем 11 мая, обрушились этажи с первого по пятый в аварийном жилом доме на Печорском проспекте. Прокуратура организовала проверочные мероприятия по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео.