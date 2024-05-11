В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Михаил Мишустин внес на рассмотрение депутатов новый состав правительства.

Список кандидатур на должности вице-премьеров и федеральных министров поступил в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — говорится в сообщении.

Расширенные заседания комитетов Госдумы, посвященные обсуждению кандидатур, пройдут в воскресенье, 12 мая. Каждый из кандидатов должен будет представить программу направлений своей работы. По итогам обсуждений заключения будут направлены в Совет Госдумы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в соответствии с Конституцией и Федеральным законом «О правительстве Российской Федерации» премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

Так, в частности, с учетом значимости продолжения развития транспорта и логистики в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера.