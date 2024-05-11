Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина впервые показала лицо дочери

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Артистка решилась на это после того, как покрестила наследницу.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина впервые показала лицо своей младшей дочери Миры-Марии. Актриса опубликовала снимки с семейной фотосессии в своих социальных сетях.

«Пришло время знакомиться! Вот она — наша Мира-Мария», — написала знаменитость.

Увидеть трогательные кадры можно в материале StarHit.ru. На кадрах малышка счастливо улыбается в камеру, обнимая своих родителей.

Мама и папа нежно прижимают к себе маленькую Миру. Актриса долгое время скрывала лицо дочери от публики, а поклонники гадали, на кого будет похожа наследница.

«Мамина копия»; «Какая куколка! На папу похожа!»; «Какие вы красивые! Все втроем!» — написали фанаты под постом.

Кузьмина решилась показать лицо наследницы только после крещения, которое состоялось 6 мая. В тот день звезда выкладывала трогательное видео из московского храма, где со всей семьей малышка проходила это таинство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева показала милое послание от дочери.