Песков указал на сознательное нагнетание Европой напряженности вокруг Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чего, по его мнению, боится Запад?

Страны Европы специально создают напряженность вокруг Украины из-за боязни полного краха киевского режима. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Европейцы идут ва-банк, они видят, что ситуация меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию», — цитирует Пескова журналист Павел Зарубин.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент эта ситуация отличается высоким уровнем серьезности. Он охарактеризовал действия Европы как крайне провокационные.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков заявил о страхе США после сообщений Польши о размещении ядерного оружия.