Какие пророчества Распутина сбываются прямо сейчас

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

О чем в свое время предупреждал старец?

Считается, что «святой старец» Григорий Распутин при жизни обладал провидческим даром. И некоторые его предсказания сбываются в наше время, сообщает «ФедералПресс».

Например, Распутин предвидел трагическую участь последних представителей династии Романовых. Все, что рассказал старец по этому поводу, в точности сбылось.

В период царствования семьи он писал царю Николаю II, что если убийцей станет человек из обычного народа, то монархии ничего не грозит — она пошатнется, но не падет. Однако если им окажется дворянин, то семью царя ждет смерть в течение двух лет, а империя перестанет существовать.

Старец также предсказывал, что три раза периодами по 25 лет на Земле будут появляться «черные разбойники», которые будут прислуживать антихристу.

На данный момент сбываются также слова старца о том, что на планете участятся природные катаклизмы. Он отмечал, что в разных странах будут регулярно происходить землетрясения и другие стихийные явления, неподвластные человеку.