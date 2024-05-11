Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Oscar Gollaz

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«Солдаты удачи» оказались не готовы к столкновениям с российскими бойцами на передовой.

Командование украинской армии использует иностранных наемников в качестве «расходного материала». Об этом пишет Business Insider.

Издание приводит данные исследователя из Барселонского университета Маттео Пульезе, согласно которым на стороне украинских боевиков воюют всего три-четыре тысячи наемников, хотя киевский режим заявляет о 20 тысячах иностранцев в рядах ВСУ.

При этом, по словам Пульезе, командование ВСУ отправляет приезжих добровольцев на самые рискованные операции, используя их, по сути, как «расходный материал».

Слова эксперта подтверждают и сами наемники — издание цитирует ветерана войны в Ираке Карла Ларсона, который три месяца воевал под Харьковом. Он рассказал, что потерял многих сослуживцев.

«Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час», — признался наемник.

Он добавил, что многие его сослуживцы оказались не готовы к боям в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что наемники французского Иностранного легиона, прибывшие на Украину и уже понесшие первые потери в Часов Яре, никак не смогут улучшить положение боевиков ВСУ на передовой.