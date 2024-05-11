Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

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Насколько сильно он изменится?

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «О правительстве Российской Федерации» премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

Так, в новом составе кабмина министр промышленности и торговли Денис Мантуров займет пост первого вице-премьера.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики», — прокомментировал назначение Мантурова пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

С учетом значимости продолжения развития транспорта и логистики в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. На нее предложено назначить Виталия Савельева, в последние годы возглавлявшего Министерство транспорта.

«Виталий Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере», — отметил Беляков.

Он напомнил, что Савельев в должности министра обеспечил устойчивость транспортной отрасли перед западными санкциями. Викторию Абрамченко на посту вице-премьера в связи с ее переходом на новое место работы сменит Дмитрий Патрушев, возглавлявший Минсельхоз.

«В качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — пояснил пресс-секретарь премьер-министра.

Александр Новак в связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы возьмет на себя курирование экономического блока, помимо сферы энергетики.

Как отметил Беляков, Новак имеет необходимый управленческий опыт и долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях в бизнесе, на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов.

Финансовую и контрольно-надзорную сферы продолжит курировать Дмитрий Григоренко. Под его координацию также предлагается передать цифровое развитие и связь, и антимонопольную политику.

«Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко», — сказал Беляков.

Решение, по его словам, обусловлено тем, что Григоренко ранее отвечал за цифровизацию госуправления, имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем и обладает необходимыми компетенциями для этой работы. Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности, положительно сказалась на развитии экономики, и переход Федеральной антимонопольной службы под кураторство Григоренко придаст дополнительный импульс этой работе.

К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

«Реализация обновленной национальной цели по воспитанию гармонично развитой личности, национальных проектов „Молодежь и дети“, „Туризм и гостеприимство“, а также федпроекта „Спорт — норма будущего“ обеспечивается прежде всего комплексной системой образования и молодежной политики, начиная от детского сада и заканчивая университетом, а также через спорт, туризм, духовно-нравственное воспитание. В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт», — сказал Беляков.

Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

По словам Белякова, задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей, и вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется именно Голикова.

«Она — многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей, глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления», — отметил пресс-секретарь главы правительства.

Также посты вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.

Окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций с президентом.

В министерском блоке также произошли изменения. На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

«В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу „Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность“ по подготовке президиума госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств», — отметил Беляков.

Министром промышленности и торговли предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который ранее работал в Минпромторге и входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.

По словам Белякова, Алиханов — квалифицированный и сильный управленец, который на посту губернатора смог обеспечить развитие экономики и промышленности региона.

«Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», — обратил внимание Беляков.

На должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев. Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона и работа в президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли, отметил Беляков.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая трудится в Минсельхозе с 2018 года, а с 2021-го занимает должность первого заместителя министра.

«До перехода в министерство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства», — прокомментировал пресс-секретарь главы правительства.

На должность министра спорта вместо переходящего на другой пост Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

По словам Белякова, помимо опыта работы главой региона, Дегтярев дважды избирался депутатом Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — подчеркнул Беляков.

Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).