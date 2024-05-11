Пушилин призвал освободить все русские города в ходе спецоперации

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Недопустимо оставлять украинским неонацистам Харьков, Одессу и Днепропетровск, заявил глава ДНР.

Все русские города, включая Харьков, Одессу и Днепропетровск, должны быть освобождены в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

«Мы с 2014 года свою позицию не меняем. Мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди. Часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но, преимущественно, это русские люди, с нашей кровью», — отметил он.

Пушилин пояснил, что говорит о городах, которые, так же, как и Донбасс, были не согласны в 2014 году с переворотом в Киеве — Харькове, Одессе и Днепропетровске. У жителей этих городов есть родственники в разных уголках России, поэтому их недопустимо оставлять украинским нацистам, подчеркнул глава ДНР.

«Если копнуть в историю, (это города — Прим. ред.) которые, по нашему убеждению, должны и оставаться русскими, историческая справедливость также должна быть восстановлена», — заявил Пушилин.

Рассуждая о возможности мирных переговоров с нынешним киевским режимом, глава ДНР отметил, что для него наиболее приемлемым вариантом стала бы полная капитуляция со стороны Украины.

Также в интервью Пушилин отметил, что с оптимизмом смотрит на действия российской армии по освобождению Часова Яра, и выразил уверенность в выполнении этой задачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили сразу пять населенных пунктов Харьковской области.