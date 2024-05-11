Более 300 человек погибли в результате наводнения в Афганистане

Фото, видео: Reuters / Sayed Hassib; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Стихийное бедствие обрушилось на страну 10 мая после сильных дождей.

Больше 300 человек стали жертвами наводнения на севере Афганистана. Об этом сообщила Международная организация по миграциям при ООН.

«На Афганистан обрушились внезапные наводнения, в результате которых в Баглане погибло более 300 человек и было разрушено более 1000 домов», — говорится в сообщении организации в соцсети Х (экс-Twitter).

По информации France 24, только в районе Баглани-Джадид было повреждено или разрушено до 1,5 тысячи домов и погибли свыше 100 человек.

Наводнение в Афганистане началось 10 мая после сильных дождей. Из-за сухой зимы почва в северной части страны оказалась неспособной впитать большое количество влаги.

Сейчас на пострадавшем от стихии северо-востоке страны продолжаются поисково-спасательные работы. В то же время Всемирная продовольственная программа (WFP) раздает местным жителям витаминизированное печенье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом на территории Урала и Западной Сибири ожидается аномально жаркая погода, которая может привести к засухе и пожарам.