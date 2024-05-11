Школьница насмерть разбилась после падения в шахту заброшенного дома в Москве

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

Школьница упала в вентиляционную шахту заброшенного дома в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, группа подростков находилась без присмотра взрослых. Они забрались в недостроенное помещение по улице Давыдковской, чтобы сделать фотографии. Пока молодые люди занимались запланированным, девочка отошла от них и упала в шахту, которая была ничем не огорожена.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП, но школьница была уже мертва. Ей было всего 15 лет.

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Это далеко не первый случай подобных трагедий. Подростки часто испытывают излишний интерес к недостроенным зданиям. Родителям необходимо проводить с ними профилактические беседы о поджидающих угрозах в таких местах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Печоре.