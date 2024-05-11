Путин утвердил структуру нового правительства России

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Российский лидер подписал соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства страны, подписав указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Соответствующий документ размещен на официальном сайте нормативных правовых актов.

Согласно указу, у премьер-министра будет десять заместителей, в том числе один первый зампредседателя кабмина. В новой структуре федеральных органов исполнительной власти не будет вице-премьера, одновременно возглавляющего Министерство промышленности и торговли.

Правительству России также поручено привести свои акты в соответствии с указом и представить предложения по привидению актов главы государства в соответствии с ним.

В документе уточняется, что указ вступает в силу с момента его официальной публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Кандидатуру политика прежде поддержали четыре из пяти думских фракций.