Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Печоре
Фото, видео: 5-tv.ru
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На плачевное состояние здание неоднократно жаловались.
Обрушение нескольких этажей произошло в жилом доме в городе Печора (Республики Коми), сообщил источник 5-tv.ru.
Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Печоре.
По предварительным данным, инцидент случился на Печорском проспекте — пострадал дом № 69.
«Обрушение произошло с первого по третий этажи», — сказал источник.
В Сети пользователи отмечают, что здание давно находилось в плачевном состоянии — на аварийную обстановку неоднократно жаловались.
Сейчас на месте работают специальные службы. На данный момент о погибших и пострадавших ничего неизвестно. Все подробности случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области.