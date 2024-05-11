Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42%.

Казахстан сохранил за собой лидерство по импорту российской водки. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные за 2023 год.

«Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%», — пишет агентство.

Также отмечается, что увеличение закупок российской водки вывело Израиль на вторую строчку с третьей в списке. Там импорт увеличился аж на 42%.

Экспорт российской водки в 2022 году значительно увеличился и достиг отметки в 141,7 миллиона долларов, преимущественно за счет покупателей из Европы. Среди крупнейших потребителей были Латвия, Германия и Великобритания. Однако позднее импорт российской водки был запрещен в Европе в рамках санкций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эквадор предоставил России документы для снятия ограничений на экспорт бананов.