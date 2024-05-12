Apple решила добавить функции ChatGPT в линейку iPhone

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Как в результате этого изменится пользовательский опыт?

Американская корпорация Apple завершила сделку с OpenAI об использовании функций ChatGPT на iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ChatGPT является частью более широкой программы по внедрению функций искусственного интеллекта (ИИ) в устройства компании. Использование функций нейросети будет доступно в следующей версии операционной системы iOS 18.

Ее Apple, как ожидается, собирается анонсировать в ходе конференции WWDC 2024 в июне. Соглашение с OpenAI позволит корпорации из Купертино предложить пользователям функционал популярного чат-бота, который будет вести с ними диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и многое другое.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем искусственный интеллект уже превзошел человека.