Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Националисты терпят одно поражение за другим.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Херсонской области уничтожена украинская диверсионная группа. Об этом пишут РИА Новости.

«По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123-й бригады теробороны 188-го батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига», — рассказал он.

Лебедев добавил, что, когда украинские боевики высаживались, начала работать артиллерия. После этого члены ДРГ начали экстренно эвакуироваться — в этот момент их ликвидировали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.