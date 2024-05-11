Путин провел встречу с Мантуровым и Чемезовым

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Переговоры состоялись в Кремле.

Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Переговоры состоялись в Кремле.

После инаугурации президента 7 мая правительство страны сложило свои полномочия, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава. Накануне, 10 мая, в Госдуме утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он, в свою очередь, в ближайшее время должен внести в Госдуму кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров (кроме руководителей силовых министерств).

Так, в ходе встречи Путин обратил внимание, что комплекс, которым занимается Мантуров, — это вся промышленность (и гражданская, и оборонная).

«Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках «Ростеха», и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время», — сказал президент.

Он подчеркнул, что многое сделано, налажено и все функционирует, но при этом есть вопросы, требующие особого внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром.