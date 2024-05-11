«Увеличивает риск развития рака»: почему изжогу не стоит лечить содой

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

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Многие пытаются избавиться от неприятных симптомов с помощью этого народного средства, но делать так точно не стоит.

Пачка пищевой соли находится практически в каждом доме. С помощью этого уникального средства готовят выпечку, чистят посуду и лечат больное горло. Вокруг ее чудодейственности строят много теорий, однако врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала порталу «Доктор Питер», чем она опасна для организма человека.

Пищевая сода является щелочным соединением, которое способно устранить избыточную кислотность и действительно уменьшить дискомфорт при изжоге в желудке, но врач никогда не станет рекомендовать это народное средство для устранения болевых ощущений.

«Это не лучший выбор. Сейчас доступно множество аптечных препаратов, которые в разы эффективнее. Они действуют дольше и не провоцируют „эффект рикошета“, когда жжение в груди при приеме соды сначала затихает, а спустя некоторое время возвращается и становится еще сильнее», — отметила Кашух.

Так и действует сода, она может снять симптомы на пару часов, но потом изжога накрывает с новой силой.

«Сода способна вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта, желудка и кишечника при чрезмерном употреблении, что в долгосрочной перспективе увеличивает риск развития рака», — предупреждает гастроэнтеролог.

По словам эксперта, использование соды следует избегать беременным женщинам, детям, пожилым и людям с острой болью. Кроме того, это химическое средство нельзя пациентам с болезнями почек, печени и сердца, а также тем, кто принимает лекарства от различных инфекций, ВИЧ, нарушений сердечного ритма и ревматоидного артрита.

Применение соды вредит тем, у кого есть и онкологические заболевания, ведь пока человек пробует альтернативные методы лечения, болезнь будет прогрессировать.

Так как же на самом деле можно использовать пищевую соду? Например, как средство для полоскания рта и горла во время простуды, но у народного средства нет тех преимуществ, что есть у аптечных лекарств. Мифом отметили и утверждение, что народное средство подойдет для чистки зубов и мытья головы. Эмаль зубов из-за такого ухода быстро истончится, а на коже головы возникнет раздражение.

Фельдшер Ирина Громова, в свою очередь, рекомендует применять соду для устранения зуда от укуса насекомых. Компресс с небольшими дозами поможет убрать раздражение.

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