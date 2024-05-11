Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожили над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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О пресечении попытки атаки ВСУ рассказали в Минобороны страны.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что атака со стороны украинских националистов была отражена около 10:00 по московскому времени.

Также известно, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.