Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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11 мая 2014 года — поистине судьбоносный для Донбасса день.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием со дня образования республик. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что 11 мая 2014 года — поистине судьбоносный для Донбасса день. В этот день в ходе референдумов люди поддержали создание ДНР и ЛНР. Именно они первыми показали миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык и культуру, а также показали готовность противостоять агрессии киевского режима.

«Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией», — указал президент.

Путин подчеркнул, что сегодня ДНР и ЛНР — полноправные субъекты Российской Федерации.

«Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!» — заверил российский лидер.

Напомним, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.