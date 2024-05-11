«Чтобы выплакались»: Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов СВО

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка впервые выступила после долгого перерыва.

Знаменитая певица Ирина Аллегрова выступила для жен бойцов специальной военной операции. В эфире шоу на федеральном канале она исполнила трогательную песню, посвятив ее всем женщинам, которые сейчас страдают от разлуки с любимыми, защищающими страну.

Знаменитость выбрала особенную песню — «Он — моя часть». Аллегрова заметила, что прослушивание лирической музыки часто является определенным видом «мазохизма», однако порой это необходимо — стоит выплескивать свои эмоции.

«Всегда бабоньки плакали под мои песни с какой-то там несложившейся любовью, а в данный момент я хочу, чтобы они выплакались. И может быть, станет легче. Вот с таким настроением я сейчас пойду ее петь», — поделилась певица.

В последнее время Ирина Аллегрова все реже и реже появляется на российских экранах. Артистка признавалась, что устала от выступлений, поэтому не так часто дает концерты и появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами в зоне СВО.