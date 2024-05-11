Пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередной атаки.

После атаки ВСУ пять сел в Белгородской области остались без света, в ходе обстрела были повреждены линии электропередачи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено», — написал политик.

Восстановительные работы начнутся после согласования плана с Минобороны, уточнил Гладков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ под Белгородом.