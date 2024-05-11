Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»

Фото: Reuters / Gavriil Grigorov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Финансирование связанных с реализацией указа расходов поручено обеспечить кабмину.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Об этом свидетельствует документ на портале правовой информации.

Оно может быть присвоено членам ЦИК и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, сотрудникам избиркомов за личные заслуги при подготовке выборов и референдумов и так далее.

Документ, как отмечается, вступил в силу со дня подписания. Финансирование связанных с реализацией указа расходов поручено обеспечить кабмину.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы появилось звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Соответствующий указ подписал Путин.