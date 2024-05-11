В Гидрометцентре спрогнозировали сроки потепления в Москве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Чего стоит ожидать жителям столицы в ближайшие дни?

Пережившие на днях снегопад москвичи ждут потепления, но холодные воздушные массы со стороны Северного Ледовитого океана не дадут температуре воздуха в столице значительно повыситься в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в ночь на субботу, 11 мая, столбики термометров поднимутся до трех-пяти градусов выше нуля благодаря прибывающим с запада воздушным массам. Небо затянут облака, в первой половине дня лучше иметь при себе зонтик, так как вероятны дожди.

«Со второй половины дня субботы и до вторника существенных осадков не ожидается, солнце будет проглядывать чаще и прогревать подстилающую поверхность, но адвекция холодного воздуха с Северного Ледовитого океана не позволит температуре повыситься», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что 11 мая дневная температура воздуха будет держаться на уровне семи-девяти градусов. В ночь на воскресенье, 12 мая, показатели задержатся на околонулевом уровне, а днем не поднимутся выше тех же семи-девяти градусов.

В целом в ближайшие дни по ночам в Москве будет около нуля градусов. А в дневное время жителям столицы стоит ожидать примерно десять градусов тепла.

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