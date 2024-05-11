В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА

Фото: Невар Виталий

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Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.

В Курской области два украинских дрона были перехвачены средствами РЭБ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — написал политик в Telegram-канале.

При обнаружении БПЛА нельзя его трогать и приближаться к нему - необходимо сообщить об обнаружении спецслужбам, напомнил Старовойт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР заявили о возможном использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе.