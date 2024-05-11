Артиллеристы армии России уничтожили гаубицу М777 в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Огневое поражение, как отмечается, ведется на дальностях нескольких десятков километров.

Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику, орудие полевой артиллерии М777 и живую силу врага в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Огневое поражение, как отмечается, ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

На кадрах расчет артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил бронетехнику, М777 и живую силу ВСУ. Огонь гаубицы «Мста-С» ведут с помощью осколочно-фугасных, а также высокоточных боеприпасов, что позволяет нанести максимальный урон.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины.