«У нас бабичник»: Гузеева улетела на малую родину без мужа и дочери

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; Instagram* / _larisa_guzeeva_; 5-tv.ru

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Знаменитость показала, как теперь проводит время в Оренбургской области.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева попрощалась со столицей. В аэропорту ее проводили муж Игорь Бухаров и дочь Ольга.

Полетела звезда на малую родину, в Оренбургскую область. Как не раз признавалась актриса, домой она регулярно наведывается, чтобы «отдохнуть от городского шума и спрятаться».

Там ее всегда ждет брат Виталий, а также его большая семья. Радостью встречи с родственниками звезда поделилась в личном блоге.

Близкие встретили Ларису Андреевну душевно — причем с исключительно домашней едой. Гузеева с удовольствием наблюдала за суетой на кухне и снимала, как накрывают стол.

«Бешбармак вообще хоть знаете, что это такое? Вот он, бешбармак! Это я у себя на родине. У нас сейчас девичник, бабичник, я бы даже сказала. У нас один мальчишка, но он сейчас уйдет. Мы даже его снимать не будем, он у нас сегодня шофер. Смотрите, какая красота», — пошутила про брата актриса.

Позже звезда показала вид из окна дома — ухоженный огород, двор и живущую в нем небольшую семейную собачку. Гостья сообщила, что побаивается этих животных, а потому гладить питомца не стала, зато ласково поговорила с ним. А еще Гузеева похвасталась, что ее угощают домашним квасом — натуральным, холодным, освежающим.

«Смотрите, какой квас ледяной. Это вам не покупная какая-то хрень. Так что нам приятного аппетита», — заключила она.

Гузеева родилась в селе Буртинском Оренбургской области, после чего с мамой и отчимом перебралась в Нежинку, что ближе к столице региона. В семье могло быть трое детей.

Трехлетний сын отчима скончался в результате несчастного случая. Второго сводного брата звезды зовут Виталий, его актриса называет «любимым мужчиной на Урале».

После школы Лариса Александровна, решившая стать артисткой, переехала сначала в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), а затем и в Москву.

Брат ее остался жить в Нежинке. Когда столичной знаменитости хочется покоя, она оставляет дела и отправляется к нему и его родственникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гузеева подружилась с мамой Гарика Харламова.

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