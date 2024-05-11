Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В настоящее время в России растет спрос на рабочие профессии, указал он.

Число бюджетных мест при приеме в вузы следует пересмотреть. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Нужны, конечно, и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — сказал председатель правительства.

В настоящее время в России растет спрос на рабочие профессии, указал Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Указ, как следует из текста документа, вступает в силу со дня его подписания. Кандидатуру политика прежде поддержали четыре из пяти думских фракций.