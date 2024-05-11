«Решилась на лекарства»: у Бородиной начались проблемы после частых перелетов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Несмотря на джетлаг, телеведущая довольна — благодаря ее энергичности дочери бывают в новых местах и «видят много прекрасного».

Телеведущая Ксения Бородина хвастается перед подписчиками «галочками» в списке посещенных стран. Вместе с дочерями Марией и Теоной на днях она прилетела в США, чтобы повидаться с братом бывшего мужа Курбана Омарова, Ансаром.

Помимо визита к родственникам, звезда «Дома-2» устроила марш-бросок по всей стране. Буквально каждый день она просыпалась в новом месте, однако без последствий своеобразная гонка не обошлась.

Такие активные путешествия — не просто желание знаменитости увидеть мир. Одна из главных задач знаменитости — показать планету девочкам.

По мнению телеведущей, поездки способствуют развитию детей. Пока наследницы впитывают знания, их мама публикует фотографии в соцсетях.

На кадрах Бородина позирует то на фоне пальм, то у океана, то в каменных джунглях улиц Нью-Йорка и у «Золотых ворот» в Сан-Франциско. Все это можно увидеть в материале StarHit.ru.

«Обожаю путешествия на машине. Сегодня ты в одном красивом месте, а к вечеру уже в другом. Главное, что путешествия очень развивают детей. Они познают мир и видят много прекрасного», — написала Бородина.

После Штатов семейство отправилось в Дубай, где теперь греется под лучами солнца и любуются живописными пейзажами. Но впечатления подпортил джетлаг.

Большой проблемой для селебрити и ее дочек стала смена часовых поясов. Из-за плотного графика перелетов и поездок у них началась бессонница — днем хочется спать, а ночью очень трудно уснуть, а впереди еще долгая дорога домой, в Москву.

«Уснешь тут, весь мир облетела… Хотела пережить джетлаг сама, но не вышло. Когда прошло больше суток без сна, то решилась на лекарства: поплавала всю ночь на поверхности, уснув максимум на час. Все остальное время мысли в голове», — призналась звезда.

Мария и Теона, говорит она, долго ждали поездки в США. Задолго до отправления телезвезда начала договариваться о встрече с родственниками, в том числе двоюродными сестрами девочек.

Ансар с семьей живет в Канаде, он привез своих близких в Нью-Йорк на общий сбор с гостями из России. Тем временем Курбан Омаров вовсю готовится к свадьбе с новой возлюбленной Валерией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Омаров показал свадебное платье возлюбленной.